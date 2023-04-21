Запорожская область подверглась трем вражеским авиаударам, 4 атакам дронов - ОВА

Цитата

"Враг совершил 75 обстрелов по 18 мирным городам и селам: 3 авиационных удара, 4 атаки БПЛА, 2 из РСЗО и 66 артиллерийских обстрелов", - написал Малашко.

Детали

По его словам, разрушено 15 гражданских объектов: жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, гаражи, складские помещения образовательного учреждения.

Дополнение

Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".