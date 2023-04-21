Запорожская область подверглась трем вражеским авиаударам, 4 атакам дронов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российские войска за прошедшие сутки три раза ударили из авиации по Запорожской области, четыре раза атаковали регион дронами, всего было 75 вражеских обстрелов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Враг совершил 75 обстрелов по 18 мирным городам и селам: 3 авиационных удара, 4 атаки БПЛА, 2 из РСЗО и 66 артиллерийских обстрелов", - написал Малашко.
Детали
По его словам, разрушено 15 гражданских объектов: жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, гаражи, складские помещения образовательного учреждения.
Дополнение
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".