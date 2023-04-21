Запорізька область зазнала трьох ворожих авіаударів, 4 атак дронів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські війська минулої доби три рази вдарили з авіації по Запорізькій області, чотири рази атакували регіон дронами, загалом було 75 ворожих обстрілів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог здійснив 75 обстрілів по 18 мирних містах і селах: 3 авіаційні удари, 4 атаки БПЛА, 2 з РСЗВ та 66 артилерійських обстрілів", - написав Малашко.
Деталі
З його слів, зруйновано 15 цивільних об'єктів: житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу.
Доповнення
Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".