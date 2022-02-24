Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 16:00 24 февраля 2022 года Запорожская АЭС работает в штатном режиме. На данный момент в работе находятся 6 энергоблоков Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 5 080 МВт, информирует УНН.
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"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Служба физической защиты Запорожской АЭС работает в штатном режиме. Воинская часть 3042, охраняющая Запорожскую АЭС, находится в режиме боевой готовности.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.
Запорожская АЭС работает надежно и безопасно", - говорится в сообщении.