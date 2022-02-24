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Запорізька АЕС працює в штатному режимі

Запорізька АЕС працює в штатному режимі

Київ • УНН

 • 103096 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Станом на 16:00 24 лютого 2022 року Запорізька АЕС працює в штатному режимі. На даний момент в роботі перебувають 6 енергоблоків Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 5 080 МВт, інформує УНН.

Цитата

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Служба фізичного захисту Запорізької АЕС працює в штатному режимі. Військова частина 3042, що охороняє Запорізьку АЕС, знаходиться в режимі бойової готовності.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС працює надійно та безпечно", - йдеться в повідомленні.

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