Запорізька АЕС працює в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Станом на 16:00 24 лютого 2022 року Запорізька АЕС працює в штатному режимі. На даний момент в роботі перебувають 6 енергоблоків Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 5 080 МВт, інформує УНН.
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"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Служба фізичного захисту Запорізької АЕС працює в штатному режимі. Військова частина 3042, що охороняє Запорізьку АЕС, знаходиться в режимі бойової готовності.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Запорізька АЕС працює надійно та безпечно", - йдеться в повідомленні.