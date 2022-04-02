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Запорожцам разъяснили правила обращения во время комендантского часа

Киев • УНН

 • 220730 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Правоохранители разъяснили жителям Запорожской области правил поведения во время комендантского часа. Ранее на территории Запорожья ввели новую комендантский час в период с 20:00 2 апреля до 05:00 часов 4 апреля, пишет УНН.

Запорожцам разъяснили правила обращения во время комендантского часа

Детали

Так, правоохранители призывают жителей города придерживаться действующих ограничений.

В частности, во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах, если вы не являетесь работниками критической инфраструктуры. Для этого у горожан должен быть специальный пропуск, выданный Запорожской областной военной администрацией.

Единственное исключение, которое может быть допустимым - это следование лиц к укрытий во время сигнала тревоги. В таком случае гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лица, находящиеся на улицах в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп. В таких случаях, полицейские, военнослужащие и работники тероборони, которые осуществляют патрулирование города, имеют право задержать человека и проверить у него документы. Осуществить осмотр на предмет обнаружения запрещенных вещей, холодного оружия и тому подобное.

Если вы перемещались на автомобиле, комендантский патруль может остановить транспортное средство, проверить салон автотранспорта, имеющийся груз и личные вещи задержанного.

В полиции отметили, что в случае какого-либо сопротивления правоохранители могут применить физическую силу или спецсредства в отношении лица. А в дальнейшем передать правонарушителя в местный отдел полиции для выяснения причин пребывания в общественном месте в запрещенное время.

“Уважаемые граждане! Полиция с пониманием относится к владельцам домашних животных и необходимости выгула собак. В таком случае обязательно имейте при себе паспорт. Удостоверение личности-важное, ведь вашу личность сразу идентифицируют и это снимет любые подозрения. Что касается питомцев, то стоит гулять вблизи вашего дома в светлое время дня, а время прогулки необходимо сократить максимально”, - добавили правоохранители Запорожской области.

Напомним

Ранее на Киевщине объявили комендантский час с 21:00 до 6:00. В населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, усилены ограничения.

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