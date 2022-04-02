Запоріжцям роз’яснили правила поводження під час комендантської години

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Так, правоохоронці закликають жителів міста дотримуватись діючих обмежень.

Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо ви не є працівниками критичної інфраструктури. Для цього у містян має бути спеціальна перепустка, видана Запорізькою обласною військовою адміністрацією.

Єдине виключення, яке може бути допустимим – це слідування осіб до укриттів під час сигналу сирени. У такому випадку громадянам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп. У таких випадках, поліцейські, військовослужбовці та працівники тероборони, які здійснюють патрулювання міста, мають право затримати людину та перевірити в неї документи. Здійснити огляд на предмет виявлення заборонених речей, холодної зброї тощо.

Якщо ви переміщуєтесь на автомобілі, комендантський патруль може зупинити транспортний засіб, перевірити салон автотранспорту, наявний вантаж та особисті речі затриманої особи.

У поліції зауважили, що у разі будь-якого опору правоохоронці можуть застосувати фізичну силу або спецзасоби відносно особи. А в подальшому передати правопорушника до місцевого відділу поліції для з’ясування причин перебування у громадському місці у заборонений час.

“Шановні громадяни! Поліція з розумінням ставиться до власників домашніх тварин і необхідності вигулу собак. У такому випадку обов’язково майте при собі паспорт. Посвідчення особи – важливе, адже вашу особу одразу ідентифікують і це зніме будь-які підозри. Що стосується улюбленців, то варто гуляти поблизу вашого будинку у світлу пору дня, а час прогулянки необхідно скоротити максимально”, - додали правоохоронці Запорізької області.

Нагадаємо

Раніше на Київщині оголосили комендантську годину з 21:00 до 6:00. У населених пунктах, що були звільнені від окупантів, посилені обмеження.