Причинили ущерб на сумму более 17 млн грн: будут судить руководство лесхоза с Киевщины, которое организовало незаконную вырубку деревьев

Детали

По данным следствия, гендиректор коммунального лесхоза по предварительному сговору с главным лесничим предприятия и его подчиненным под видом так называемой санитарной рубки, незаконно порубили полностью здоровые деревья для дальнейшей продажи древесины коммерсантам.

В результате чего было срублено более 2,5 тысячи деревьев, что нанесло ущерб природной среде на более 17 млн гривен

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«Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководителем государственного специализированного лесозащитного предприятия Киевской области и одного из руководителей Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. Они не проверили фактическое наличие признаков ухудшения санитарного состояния деревьев, соответственно согласовали перечни мероприятий, которые включали проведение сплошных санитарных рубок.

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