Причинили ущерб на сумму более 17 млн грн: будут судить руководство лесхоза с Киевщины, которое организовало незаконную вырубку деревьев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Перед судом предстанет руководство лесхоза из Киевской области, которое организовало незаконную вырубку деревьев на более 17 млн гривен, об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, гендиректор коммунального лесхоза по предварительному сговору с главным лесничим предприятия и его подчиненным под видом так называемой санитарной рубки, незаконно порубили полностью здоровые деревья для дальнейшей продажи древесины коммерсантам.
В результате чего было срублено более 2,5 тысячи деревьев, что нанесло ущерб природной среде на более 17 млн гривен
Цитата
«Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководителем государственного специализированного лесозащитного предприятия Киевской области и одного из руководителей Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. Они не проверили фактическое наличие признаков ухудшения санитарного состояния деревьев, соответственно согласовали перечни мероприятий, которые включали проведение сплошных санитарных рубок.
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