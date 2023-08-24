Заподіяли збитків на суму понад 17 млн грн: судитимуть керівництво лісгоспу з Київщини, яке організувало незаконну вирубку дерев

Деталі

За даними слідства, гендиректор комунального лісгоспу за попередньою змовою з головним лісничим підприємства та його підлеглим під виглядом так званої санітарної рубки, незаконно порубали повністю здорові дерева для подальшого продажу деревини комерсантам.

Внаслідок чого було зрубано понад 2,5 тисячі дерев, що завдало шкоди природному середовищу на понад 17 млн гривень

Цитата

«Через неналежне виконання службових обов’язків керівником державного спеціалізованого лісозахисного підприємства Київської області та одного із керівників Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства. Вони не перевірили фактичну наявність ознак погіршення санітарного стану дерев, відповідно погодили переліки заходів, що включали проведення суцільних санітарних рубок.

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