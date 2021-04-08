Меры пресечения брату главы ОАСК Вовка и его сообщнику планируют избрать сегодня

Детали

Так, Чемерис сообщила, что ВАКС сегодня планирует рассмотреть ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Заседания назначено на 16:30 и 17:30.

Дополнение

САП настаивает на применении в отношении брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия и его сообщника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Для Юрия просят залог в размере 70 млн гривен, а для сообщника 14 млн гривен соответственно.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года.

Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.