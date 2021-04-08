Запобіжні заходи брату голови ОАСК Вовка та його спільнику планують обрати сьогодні

Деталі

Так, Чемерис повідомила, що ВАКС сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Засідання призначені на 16:30 та 17:30.

Доповнення

САП наполягає на застосуванні до брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія та його спільника запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Для Юрія просять заставу у розмірі 70 млн гривень, а для спільника 14 млн гривень відповідно.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.