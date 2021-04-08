Запобіжні заходи брату голови ОАСК Вовка та його спільнику планують обрати сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує сьогодні розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів для брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія та його спільника, яких підозрюють у підбурюванні до надання хабара у сумі 100 тис. доларів за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Деталі
Так, Чемерис повідомила, що ВАКС сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.
Засідання призначені на 16:30 та 17:30.
Доповнення
САП наполягає на застосуванні до брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія та його спільника запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Для Юрія просять заставу у розмірі 70 млн гривень, а для спільника 14 млн гривень відповідно.
Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.
Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.