Запасы угля на сегодня составляют 1,4 млн тонн

По информации ведомства, по состоянию на 31 октября, в частности, на складах ТЭС накоплено антрацитового угля 558,9 тысяч тонн, угля газовой группы - 534, 9 тисяч тонн.

То есть, в целом на ТЭС на сегодняшний день 1,093 млн тонн. На складах ТЭЦ накоплено антрацита 256,3 тысяч тонн тонн, а газового - 67 тысяч тонн.

Таким образом, по состоянию на 31 октября 2017 года на ТЭС и ТЭЦ запасы угля как антрацитовой, так и газовой группы составляют 1,417 млн тонн.