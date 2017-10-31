Запасы угля на сегодня составляют 1,4 млн тонн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39294 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102025 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155828 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116208 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116327 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112447 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104198 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103549 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153409 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Запасы угля на сегодня составляют 1,4 млн тонн

Запасы угля на сегодня составляют 1,4 млн тонн

Киев  •  УНН

 • 7590 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ на сегодня составляют 1,417 млн тонн, передает УНН со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По информации ведомства, по состоянию на 31 октября, в частности, на складах ТЭС накоплено антрацитового угля 558,9 тысяч тонн, угля газовой группы - 534, 9 тисяч тонн.

То есть, в целом на ТЭС на сегодняшний день 1,093 млн тонн. На складах ТЭЦ накоплено антрацита 256,3 тысяч тонн тонн, а газового - 67 тысяч тонн.

Таким образом, по состоянию на 31 октября 2017 года на ТЭС и ТЭЦ запасы угля как антрацитовой, так и газовой группы составляют 1,417 млн тонн.

Украинские Национальные Новости

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