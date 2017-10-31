Запаси вугілля на сьогодні становлять 1,4 млн тонн

За інформацією відомства, станом на 31 жовтня, зокрема, на складах ТЕС накопичено антрацитового вугілля 558,9 тисяч тонн, вугілля газової групи – 534,9 тисяч тонн.

Тобто, загалом на ТЕС на сьогодні є 1,093 млн тон. На складах ТЕЦ накопичено антрациту 256,3 тисяч тонн, а газового – 67 тисяч тонн.

Таким чином станом на 31 жовтня 2017 року на ТЕС і ТЕЦ запаси вугілля як антрацитової, так і газової групи становлять 1,417 млн тонн.