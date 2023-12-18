Западные компании, которые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину объявили о выходе из россии, суммарно понесли убытки на 103 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание The New York Times, которое провело анализ финансовых отчетов, сообщает УНН.

Детали

Как отмечает издание, президент россии владимир путин превратил выход крупных западных компаний с рынка рф в выгоду для лояльной российской элиты и самого государства. Он заставил компании, желающие продать свои активы, делать это по заниженным ценам. Также российский диктатор ограничил продажи покупателями, выбранными москвой.

The New York Times сообщает, что владимир путин обложил компании, объявившие об уходе из россии, высокими налогами, в результате чего за последний год в российскую казну поступило не менее 1,25 миллиарда долларов.

В целом, как отмечает издание, путин руководит одним из крупнейших финансовых потоков внутри России со времен распада Советского Союза.

Государственные предприятия приобрели активы таких корпоративных гигантов, как Ikea и Toyota. Во многих случаях путин лично подписывает сделки. В некоторых случаях близкое окружение российского президента напрямую обращаются к нему с просьбой вмешаться.

Например, голландская пивная компания Heineken нашла покупателя этой весной и назначила цену. Но российское правительство в одностороннем порядке отклонило сделку, сообщили NYT источники, близкие к переговорам, и российские активы компании оказались в руках титана по производству аэрозольных упаковок, женатого на бывшем российском сенаторе.

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Большинство иностранных компаний остаются в россии, не желая терять миллиарды, которые они вкладывали туда на протяжении десятилетий.

"Те, кто уходит, теряют свои позиции", - сказал The Times пресс-секретарь кремля дмитрий песков. "И, конечно, их собственность скупается с серьезным дисконтом и переходит к нашим компаниям, которые делают это с удовольствием", - добавил он.

Однако, волна компаний, которые решили уйти с российского рынка стала глобальным сигналом о том, что россия - изгой в бизнесе, отмечает The New York Times.

Экономика рф находится в напряженном состоянии и рискует перегреться. То, как путин реагирует на выход западных компаний, только укрепило имидж россии как опасного места для ведения бизнеса. Даже некоторые высокопоставленные российские чиновники признают, что снижение конкуренции и иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе навредит обычным россиянам и экономике.

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