Politico: сегодня ожидается окончательное принятие 12-го пакета санкций ЕС против рф

Письменная процедура для завершения принятия 12-го пакета санкций ЕС против рф ожидается сегодня, как и официальная публикация, со ссылкой на дипломата ЕС сообщает в понедельник Politico, пишет УНН.

Детали

Австрия сняла свои предостережения относительно 12-го пакета санкций ЕС против россии, а это означает, что может начаться письменная процедура для завершения принятия нового санкционного пакета, сообщили изданию три дипломата ЕС.

Вена затормозила процесс утверждения очередного пакета санкций блока, поскольку сначала хотела провести внутренние проверки. Несмотря на эти препятствия, пакет был одобрен на прошлой неделе, но он все еще нуждается в официальном утверждении Совета ЕС.

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Сегодня состоится короткая письменная процедура принятия, сегодня также предусмотрена публикация - сказал один из дипломатов.

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