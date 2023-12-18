Politico: сегодня ожидается окончательное принятие 12-го пакета санкций ЕС против рф
Австрия расчистила путь для 12-го пакета санкций ЕС против россии, сняв свои оговорки, что позволило начать формальный процесс утверждения. Финализация ожидается сегодня
Финляндия усиливает наблюдение за границей: пока ситуация стабильна
Финляндия усилила охрану границы, сохраняя стабильность, несмотря на то, что два человека недавно незаконно пересекли границу и попросили убежища. После закрытия пограничного пункта Ниирала не было зафиксировано ни одного несанкционированного пересечения границы.
рф усилила военное присутствие в беларуси - ISW
россия увеличила свои военные силы в беларуси, развернув 1840 военнослужащих с бронетехникой, артиллерией и средствами противовоздушной обороны вблизи украинской границы, сообщает ISW.
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА
В Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя Авдеевки.
Энергетическая система Украины стабильна - министр
Энергетическая система Украины стабильна, заявляет министр энергетики Герман Галущенко.
россия загрузила новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахту к югу от москвы
россия загрузила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахту на базе в козельске под москвой в рамках перевооружения стратегических сил.
В порту Мариуполя не фиксируют движения судов: Андрющенко объяснил, почему это хорошая новость
Советник Петр Андрющенко сообщил об отсутствии судоходства в Мариупольском порту в декабре.
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине
Американские сенаторы сдержанно оптимистично настроены относительно заключения соглашения о безопасности границ, которое также может разблокировать помощь Украине и Израилю, но консенсус относительно сроков остается неуловимым.
В Сербии на парламентских выборах подсчитали 80% бюллетеней: Вучич уже объявил о победе своей коалиции
Коалиция Александара Вучича "Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46% голосов после подсчета 80% бюллетеней, что свидетельствует о победе и абсолютном большинстве в парламенте.
В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА
Украинская противовоздушная оборона обезвредила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области.