Страны Европейского Союза согласовали 12-й пакет санкций против россии, сообщил Европейский совет в четверг, пишет УНН.

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"Европейский совет приветствует приянтие 12-го пакета санкций", - говорится в выводах Евросовета.

О том, что лидеры стран ЕС согласовали 12-й пакет санкций против россии, сообщил и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он указал, что новый пакет может касаться экспорта сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения. "Очень важно, что планируется ввести эмбарго на российские алмазы", - отметил Ермак в Telegram.

По его словам, группа Макфола-Ермака активно работает с нашими партнерами и ряд предложений войдет в этот пакет.

"Есть надежда, что официально его должны принять уже в ближайшие дни", - отметил руководитель ОП.

Как сообщает Reuters, новый пакет санкций включает прямой запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января и поэтапный запрет на импорт алмазов из третьих стран, начиная с марта, что согласовано с G7.

Другие меры включают ужесточение требования о предоставлении доказательств от компаний, утверждающих, что они придерживаются потолка цен на российскую нефть, введенного G7. Пакет также предусматривет меры для предотвращения получения россией товаров двойного назначения, заставляя компании ЕС подписывать контракты с контрагентами по определенным продуктам, запрещающие реэкспорт в россию.

Также была включена процедура уведомления для российских граждан или организаций в россии, желающих перевести более 100 000 евро из ЕС.

Редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщил, что ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину "будет сделана попытка принять еще один, но он может стать последним за некоторое время".

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