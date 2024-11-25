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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запад снова обсуждает возможность отправки войск в Украину из-за эскалации войны - Le Monde

Запад снова обсуждает возможность отправки войск в Украину из-за эскалации войны - Le Monde

Киев  •  УНН

 • 8623 просмотра

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Западные страны ведут переговоры о возможности отправки частных оборонных компаний в Украину. Обсуждения активизировались из-за эскалации войны в Украине и победы Трампа на выборах в США.

На фоне эскалации войны в Украине возобновились дискуссии относительно отправки в Украину западных войск и частных оборонных компаний, сообщает Le Monde из подтвержденных источников. Отмечается, что эти обсуждения были возобновлены из-за возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Дискуссия об отправке «войск» в Украину, которую начал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече союзников Киева в Париже в феврале, встретила решительный отпор со стороны некоторых европейских стран, во главе с Германией. Однако этот сценарий не был «похоронен». По информации Le Monde, он даже возродился в последние недели в связи с визитом во Францию британского премьер-министра Кира Стармера во время церемоний 11 ноября.

«Между Великобританией и Францией продолжаются переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком смысле», - сообщил Le Monde британский военный источник.

Британия предупреждает о масштабных кибератаках россии на критическую инфраструктуру стран НАТО24 нояб. 2024, 10:59 • 21626 просмотров

В Министерстве обороны страны и Елисейском дворце пока нет официального разрешения на отправку обычных войск или частных подрядчиков. Но уже несколько месяцев на столе лежат предложения. Одним из них является Défense Conseil International (DCI), главный оператор Министерства обороны Франции по мониторингу экспортных контрактов на поставку французского оружия и передачи соответствующих военных ноу-хау. DCI на 55% принадлежит французскому правительству.

DCI, на 80 % состоящая из бывших военных, будет готова продолжить обучение украинских солдат в Украине, как она уже делает это во Франции и Польше. При необходимости она также может обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев. Британская компания Babcock, которая уже присутствует в Украине, обратилась к DCI с предложением о совместном использовании своих мощностей. В мае компания Babcock объявила, что «ведется работа» по созданию в Украине площадки технической поддержки, «включая ремонт и капитальный ремонт военной техники», говорится в ее годовом отчете.

Дополнение

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Лондон 22 ноября призвал западных союзников «не устанавливать и не выражать красных линий» в своей поддержке Украины. Отвечая на вопрос о возможности отправки французских войск в регион, он сказал: «Мы не исключаем никаких вариантов».

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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