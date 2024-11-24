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Британия предупреждает о масштабных кибератаках россии на критическую инфраструктуру стран НАТО

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Киев  •  УНН

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Канцлер герцогства Ланкастер Пэт Макфадден заявит на конференции НАТО об угрозе российских кибератак на критическую инфраструктуру Британии. россия уже осуществила по меньшей мере 9 кибератак на страны НАТО через хакерские группировки.

россия готова осуществить кибератаки на Великобританию и других союзников, чтобы ослабить поддержку Украины Западом, считает канцлер герцогства Ланкастер Пэт Макфадден. Об этом он заявит на конференции НАТО на следующей неделе, сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Пэт Макфадден, чья должность предусматривает ответственность за национальную безопасность, собирается рассказать на встрече НАТО о том, что кремль может атаковать британские предприятия и оставить "миллионы людей без электричества".

По его словам, россия способна готова атаковать британские предприятия "для достижения своих вредных целей".

Учитывая масштабы этой враждебности, мое сегодняшнее послание членам Совета Безопасности понятно: никто не должен недооценивать российскую киберугрозу для НАТО. Угроза реальная

- заявил он.

Как пишет BBC, он расскажет, что хакерские группировки, связанные с рф, ответственны по меньшей мере за девять отдельных кибератак на страны НАТО, включая неспровоцированные нападения на критически важные объекты национальной инфраструктуры.

Считается, что эта группа стоит за отравлением бывшего российского двойного агента и его дочери в Солсбери в 2018 году.

Британец признался в поджоге связанного с Украиной бизнеса в Лондоне22 нояб. 2024, 18:28 • 23025 просмотров

В Великобритании в течение последних недель была осуществлена серия кибератак на несколько советов - в некоторых случаях ответственность за них взяла на себя пророссийская хакерская группировка "подразделение 29155".

В сентябре в совместном оборонном брифинге западных разведывательных служб "подразделение 29155" было обвинено в проведении атак, направленных на срыв усилий по оказанию помощи Украине в противостоянии полномасштабному вторжению России.

В своем выступлении Макфадден расскажет участникам конференции, что многие из этих атак осуществляют банды "неофициальных хактивистов", связанных с кремлем, но им разрешено "действовать безнаказанно, пока они не работают против интересов путина", пишет BBC.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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