Британец признался в поджоге связанного с Украиной бизнеса в Лондоне

Британец признал себя виновным в совершении поджога коммерческой недвижимости в Лондоне, связанной с Украиной. Прокуроры подозревают, что парень за это получил деньги от россии. Об этом пишет the Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 22-летний Джейк Ривз признал себя виновным в лондонском суде, что совершил поджог коммерческой недвижимости при отягчающих обстоятельствах в промышленной зоне на востоке Лондона, принадлежащей "мистеру Х", а за это получил деньги от иностранной разведки по делу, которое прокуроры связывают с россией.

Однако, парень отрицал выдвинутые дальнейшие обвинения в подготовке действия, угрожающего жизни человека или создающего серьезный риск для здоровья или безопасности населения, и прокуратура заявила, что не будет выдвигать это обвинение.

Напомним

Британская полиция обвинила еще двух мужчин в поджоге украинского предприятия в Лондоне, связанного с рф. 22-летнему и 19-летнему подозреваемым инкриминируют поджог при отягчающих обстоятельствах, одному также - хранение оружия.