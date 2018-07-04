Упадок украинского алкорынка: "виноваты" цены и правоохранители

Он отметил, что сегодня многие украинцы, из-за низкой покупательной способности, не могут позволить себе приобрести легальный алкоголь.

"Из-за высоких цен на спирт украинские производители вынуждены поднимать стоимость ликеро-водочных изделий. А многие украинцы, из-за низкой покупательной способности, не могут позволить себе приобрести легальный и, как следствие, более дорогой продукт. Это стимулирует увеличение объемов нелегального алкоголя, который пользуется большей популярностью из-за низкой цены.

Вторая причина стагнации алкогольного рынка заключается в линейной политике нашей власти. Чиновники и парламентарии считают, что поднимая акцизы Украина математически наращивает доходы в бюджет. Но в экономике нет линейных формул. А повышение акцизов и, как следствие, рост цен на товары, порождает увеличение объемов нелегального продукта на рынке", - пояснил эксперт.

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В ВР, между тем, не видят проблемы ни в высокой стоимости спирта, ни в повышении акцизов на алкоголь. Говорят, что в стагнации алкогольного рынка и росте объемов нелегального продукта виноваты правоохранители.

Так, по словам нардепа из налогового комитета Михаила Головко, часто вместо борьбы с нелегалами именно представители правоохранительных органов занимаются их "крышеванием".

"У нас проблема одна - это правоохранительные органы, а именно - отсутствие борьбы и контроля с их стороны над нелегалами. А еще - правоохранители, часто, сами занимаются "крышеванием" и производством нелегальной водки. Поэтому без их эффективной работы в направлении уменьшения контрафакта мы ничего не сделаем", - считает депутат.

Как писал УНН, по данным ГФС, только за первые два неполных месяца текущего года правоохранители пресекли деятельность 15 подпольных цехов по изготовлению нелегального алкоголя.

Также напомним, что с начала года производство легальной водки сократилось на 13-15%, по итогам прошлого года - на 20%.