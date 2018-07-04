Занепад українського алкоринку: “винні” ціни і правоохоронці

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КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні триває скорочення обсягів виробництва легальної горілки з двох причин: зависокі акцизи та ціни на спирт. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.

Він зауважив, що сьогодні багато українців, через низьку купівельну спроможність, не можуть дозволити собі придбати легальний алкоголь.

“Через високі ціни на спирт українські виробники змушені піднімати вартість лікеро-горілчаних виробів. А багато українців, через низьку купівельну спроможність, не можуть дозволити собі придбати легальний і, як наслідок, дорожчий продукт. Це стимулює збільшення обсягів нелегального алкоголю, який користується більшою популярністю через низьку ціну.

Друга причина стагнації алкогольного ринку полягає у лінійній політиці нашої влади. Урядовці та парламентарі вважають, що піднімаючи акцизи Україна математично нарощує доходи у бюджет. Але в економіці немає лінійних формул. А підвищення акцизів і, як наслідок, зростання цін на товари, породжує збільшення обсягів нелегального продукту на ринку”, — пояснив експерт.

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У ВР, тим часом, не бачать проблеми ані у зависокій вартості спирту, ані у підвищенні акцизів на алкоголь. Кажуть, що у стагнації алкогольного ринку та зростанні обсягів нелегального продукту винні правоохоронці.

Так, за словами нардепа від податкового комітету Михайла Головка, часто-густо замість боротьби із нелегалами саме представники правоохоронних органів займаються їх “кришуванням”.

“У нас проблема одна — це правоохоронні органи, а саме — відсутність боротьби і контролю із їх сторони над нелегалами. А ще — правоохоронці, часто-густо, самі займаються "кришуванням" і виробництвом нелегальної горілки. Тому без їх дієвої роботи у напрямку зменшення контрафакту ми нічого не зробимо”, — вважає депутат.

Як писав УНН, за даними ДФС, лише за перші два неповні місяці поточного року, правоохоронці припинили діяльність 15 підпільних цехів із виготовлення нелегального алкоголю. 

Також нагадаємо, що з початку року виробництво легальної горілки скоротилося на 13-15%, за підсумками минулого року — на 20%.

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