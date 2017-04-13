Зампостпреда РФ в ООН к представителю Великобритании: глаза не отводи, что ты глаза отводишь?

Так, М.Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (Башара Асада) и применения химоружия", а также Москва "потеряла доверие". Он также сказал, что Россия "решила встать на сторону убийственного варвара-преступника, а не на сторону своих коллег в международном сообществе".

В.Сафронков в ответ заявил, что британский представитель "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана где Мистуры и не дать развиться политическому процессу.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь? »- сказал российский дипломат.

По его словам, для Великобритании смена режима в Сирии важнее, чем позиция большинства членов ООН.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофте, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседание, если некоторые безответственно, обидно, переходя на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше! »- заявил он.