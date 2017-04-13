Зампостпреда РФ в ООН к представителю Великобритании: глаза не отводи, что ты глаза отводишь?

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27781 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101294 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175529 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128543 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123973 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116657 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107478 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103893 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофт "не обижать Россию", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Так, М.Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (Башара Асада) и применения химоружия", а также Москва "потеряла доверие". Он также сказал, что Россия "решила встать на сторону убийственного варвара-преступника, а не на сторону своих коллег в международном сообществе".

В.Сафронков в ответ заявил, что британский представитель "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана где Мистуры и не дать развиться политическому процессу.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь? »- сказал российский дипломат.

По его словам, для Великобритании смена режима в Сирии важнее, чем позиция большинства членов ООН.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофте, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседание, если некоторые безответственно, обидно, переходя на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше! »- заявил он.

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