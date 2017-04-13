Зампостпред РФ в ООН до представника Великобританії: очі не відводь, що ти очі відводиш?

Так, М.Райкрофт у своєму виступі заявив, що Росія “зловживає правом вето, підтримує режим (Башара Асада) та застосування хімзброї”, а також що Москва “втратила довіру”. Він також сказав, що Росія “вирішила стати на бік убивчого варвара-злочинця, а не на бік своїх колег у міжнародному співтоваристві”.

В.Сафронков у відповідь заявив, що британський представник “тільки й думає про те, щоб утруднити зусилля” спецпосланця ООН щодо Сирії Стаффана де Містури і не дати розвинутися політичному процесу.

“Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Усе робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана. Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?” — сказав російський дипломат.

За його словами, для Великобританії зміна режиму в Сирії важливіша, ніж позиція більшості членів ООН.

“Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави. Пане голово, прохання слідкувати за порядком розвитку засідання, якщо деякі безвідповідально, образливо, переходячи на сленг, ставляться до свого місця в Раді Безпеки ООН. Не смій ображати Росію більше!” — заявив він.