Замороженные активы являются гарантией того, что рф заплатит Украине за свои преступления -еврокомиссар

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  106507 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  106914 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  147296 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  194214 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  221691 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  204129 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  181721 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  183523 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  171335 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230690 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202752 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  33833 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31383 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  26510 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47105 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zamorozhennie-aktivi-yavlyayutsya-garantiei-togo-chto-rf-zaplatit-ukraine-za-svoi-prestupleniya-yevrokomissar

Замороженные активы являются гарантией того, что рф заплатит Украине за свои преступления -еврокомиссар

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 12:25  •  17676 просмотра

Read in English

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейнедерс подтвердил, что замороженные 28 миллиардов евро частных российских активов и более 200 миллиардов евро государственных активов обеспечат выплату россией компенсации Украине за преступления и разрушения. ЕС ищет правовые пути для привлечения россии к финансовой ответственности.

Сегодня на совещании министров юстиции двадцати семи еврогосударств в Брюсселе комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейнедрс заявил, что арест российских активов является гарантией того, что рф заплатит за разрушения и преступления, совершенные в Украине. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Я хочу подтвердить, что, заморозив 28 миллиардов частных активов и обездвижив более 200 миллиардов государственных активов, мы имеем в руках настоящую гарантию, что однажды россия будет обязана заплатить 

- сказал Дидье Рейндерс.

Детали

ЕС работает над выработкой юридических механизмов, чтобы заставить Hоссию отвечать, в том числе и финансово за ущерб, который она нанесла, начав захватническую войну против Украины. В частности европейцы держат под вниманием российские активы замороженные в рамках санкций.

Первым примером использования государственных российских активов Дидье Рейндерс назвал решение Бельгии отправлять на помощь Украине средства, источником которых будут миллиарды замороженных российских активов.

Еврокомиссар также добавил, что европейские учреждения и государства привлечены к использованию международных судебных механизмов для привлечения России к юридической ответственности.

Напомним

Европейская комиссия планирует обнародовать предложение по налогообложению доходов от замороженных российских активов 12 декабря. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Президента рассказал, какие из замороженных российских активов Украина может получить быстрее всего

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Заморожені активи є гарантією того, що рф заплатить Україні за свої злочини - єврокомісар
Frozen assets are a guarantee that Russia will pay Ukraine for its crimes - European Commissioner
Новости по теме

Замороженные активы являются гарантией того, что рф заплатит Украине за свои преступления -еврокомиссар

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейнедерс подтвердил, что замороженные 28 миллиардов евро частных российских активов и более 200 миллиардов евро государственных активов обеспечат выплату россией компенсации Украине за преступления и разрушения. ЕС ищет правовые пути для привлечения россии к финансовой ответственности.

Политика •   •  17676 просмотра
Замороженные активы являются гарантией того, что рф заплатит Украине за свои преступления -еврокомиссар

"Работа и восстановление": Минвосстановления запустило портал для поиска вакансий в сфере восстановления

Украина запустила проект "Работа и восстановление", чтобы предложить украинцам, в том числе ВПЛ, возможности трудоустройства, в частности в инфраструктуре, с помощью веб-сайта, на котором размещено более тысячи вакансий.

Экономика •   •  15737 просмотра
"Работа и восстановление": Минвосстановления запустило портал для поиска вакансий в сфере восстановления

россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых

Российский обстрел Херсонской общины привел к гибели одного человека и ранению трех. Россияне попадали в жилые районы и газовую трубу.

Война •   •  18017 просмотра
россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых

Будут судить нардепа Гунько и его сообщника: подозревают во взяточничестве на 85 тыс долларов

Народный депутат Анатолий Гунько и его сообщник, обвиняемые в получении 85 000 долларов взятки за земельные сделки, предстанут перед судом после завершения расследования НАБУ и САП.

Криминал и ЧП •   •  14338 просмотра
Будут судить нардепа Гунько и его сообщника: подозревают во взяточничестве на 85 тыс долларов

Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе

Украина стремится стать лидером в сфере зеленой энергетики в Европе, как заявил министр Галущенко на COP28.

Экономика •   •  21596 просмотра
Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе

Из-за больших потерь оккупанты строят новый госпиталь в оккупированном Крыму - Центр сопротивления

Из-за значительных потерь российские военные строят в оккупированном Крыму новую больницу на 150 коек, но ее будет недостаточно для лечения раненых. Местные жители сталкиваются с ограниченным доступом к медицинской помощи на фоне растущих военных потребностей.

Общество •   •  19564 просмотра
Из-за больших потерь оккупанты строят новый госпиталь в оккупированном Крыму - Центр сопротивления

ВСП дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Паленика

Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Игоря Паленика по обвинению во взяточничестве, вслед за ранее санкционированным арестом его коллеги Вячеслава Дзюбина.

Криминал и ЧП •   •  18155 просмотра
ВСП дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Паленика

ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа

ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе, нацеленную на опорные пункты ХАМАС, при поддержке с воздуха, чтобы уменьшить угрозы.

Новости Мира •   •  19713 просмотра
ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа

В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг предупредила, что помощь США Украине может закончиться до конца года, если Конгресс не примет соответствующего решения.

Политика •   •  24173 просмотра
В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине

По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества

Семь государственных украинских компаний начали продажу и аренду имущества через систему Prozorro. Продажи, объявив почти 450 аукционов. На торги выставлены активы общей стоимостью более четверти миллиарда гривен.

Экономика •   •  22499 просмотра
По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества