Замороженные активы являются гарантией того, что рф заплатит Украине за свои преступления -еврокомиссар

Сегодня на совещании министров юстиции двадцати семи еврогосударств в Брюсселе комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейнедрс заявил, что арест российских активов является гарантией того, что рф заплатит за разрушения и преступления, совершенные в Украине. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Я хочу подтвердить, что, заморозив 28 миллиардов частных активов и обездвижив более 200 миллиардов государственных активов, мы имеем в руках настоящую гарантию, что однажды россия будет обязана заплатить - сказал Дидье Рейндерс.

Детали

ЕС работает над выработкой юридических механизмов, чтобы заставить Hоссию отвечать, в том числе и финансово за ущерб, который она нанесла, начав захватническую войну против Украины. В частности европейцы держат под вниманием российские активы замороженные в рамках санкций.

Первым примером использования государственных российских активов Дидье Рейндерс назвал решение Бельгии отправлять на помощь Украине средства, источником которых будут миллиарды замороженных российских активов.

Еврокомиссар также добавил, что европейские учреждения и государства привлечены к использованию международных судебных механизмов для привлечения России к юридической ответственности.

Напомним

Европейская комиссия планирует обнародовать предложение по налогообложению доходов от замороженных российских активов 12 декабря.

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