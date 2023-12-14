Замораживание войны в Украине может угрожать нападением рф на страны НАТО - Кулеба

россия использует замораживание боевых действий в Украине, чтобы передохнуть и спланировать более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, а также членов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs, передает УНН.

Некоторые аналитики считают, что замораживание конфликта путем прекращения огня на данный момент является реалистичным вариантом. Сторонники такого сценария утверждают, что это уменьшит украинские потери и позволит Украине и ее партнерам сосредоточиться на экономическом восстановлении и восстановлении, интеграции в Европейский Союз и НАТО и долгосрочном развитии нашей обороноспособности - отметил Кулеба.

По его словам, проблема не только в том, что прекращение огня сейчас вознаградит российскую агрессию.

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"Вместо того, чтобы прекратить войну, прекращение огня просто приостановило бы боевые действия, пока россия не будет готова осуществить новый толчок вглубь страны. А тем временем это позволило бы российским оккупационным войскам укрепить свои позиции бетоном и минными полями, сделав невозможным их изгнание в будущем и обрекая миллионы украинцев на десятилетия репрессий под оккупацией. Российский бюджет временно оккупированных территорий Украины на 2024 год в размере 3,2 триллиона российских рублей (около 35 миллиардов долларов) является ярким доказательством плана москвы закопаться на долгосрочную перспективу и подавить сопротивление российской оккупационной власти", - рассказал министр.

Кулеба отметил, что переговорное прекращение огня даже не рассматривается.

Ведь, как напомнил Кулеба с 2014 по 2022 год было примерно 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, а также 20 попыток установить прекращение огня в меньшей войне, которая последовала за незаконной аннексией Россией Крыма в 2014 году и оккупацией востока Украины.

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"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО. Тем, кто верит, что россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит вспомнить, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", - отметил Кулеба.