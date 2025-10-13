Заместитель командира воинской части на Львовщине использовал подчиненных для частных работ
На Львовщине заместитель командира воинской части привлекал подчиненных к ремонтно-строительным работам на объектах территориальной общины и в собственном доме. Ему сообщили о подозрении в превышении власти и взяли под стражу с возможностью внесения залога.
Прокуроры и следователи ГБР разоблачили заместителя командира одной из воинских частей во Львовской области, который привлекал подчиненных к выполнению частных ремонтно-строительных работ, получая при этом личную выгоду. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, с марта по сентябрь 2025 года должностное лицо направляло военнослужащих для укладки брусчатки на объектах территориальной общины, где должны были работать сотрудники предприятия его знакомого.
Кроме того, во время отпуска он привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области и установке памятников на могилах родителей. При этом военные продолжали получать денежное довольствие по службе.
Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). По ходатайству прокуроров он взят под стражу с возможностью внесения более 1 млн грн залога и отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас продолжается проверка относительно причастности фигуранта к другим аналогичным правонарушениям.
