12:44 • 886 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2354 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4346 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6482 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10760 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16725 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21873 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21411 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27358 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Заместитель командира воинской части на Львовщине использовал подчиненных для частных работ

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

На Львовщине заместитель командира воинской части привлекал подчиненных к ремонтно-строительным работам на объектах территориальной общины и в собственном доме. Ему сообщили о подозрении в превышении власти и взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Заместитель командира воинской части на Львовщине использовал подчиненных для частных работ

Прокуроры и следователи ГБР разоблачили заместителя командира одной из воинских частей во Львовской области, который привлекал подчиненных к выполнению частных ремонтно-строительных работ, получая при этом личную выгоду. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, с марта по сентябрь 2025 года должностное лицо направляло военнослужащих для укладки брусчатки на объектах территориальной общины, где должны были работать сотрудники предприятия его знакомого. 

Избрание меры пресечения: экс-мэр Ирпеня Маркушин не явился в суд, заседание перенесли09.10.25, 17:41 • 3671 просмотр

Кроме того, во время отпуска он привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области и установке памятников на могилах родителей. При этом военные продолжали получать денежное довольствие по службе.

Выяснилось, что во время отпуска заместитель командира привлекал трех подчиненных к проведению ремонтных работ в собственном доме в Винницкой области, а также к установке памятников на могилах своих родителей 

– сообщили в ГБР.

Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). По ходатайству прокуроров он взят под стражу с возможностью внесения более 1 млн грн залога и отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас продолжается проверка относительно причастности фигуранта к другим аналогичным правонарушениям.

Коррупция и злоупотребления в воинских частях: Офис Генпрокурора рассказал о раскрытии преступлений в нескольких областях10.10.25, 15:55 • 9020 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Львовская область
Винницкая область