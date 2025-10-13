Заместитель командира воинской части на Львовщине использовал подчиненных для частных работ

Прокуроры и следователи ГБР разоблачили заместителя командира одной из воинских частей во Львовской области, который привлекал подчиненных к выполнению частных ремонтно-строительных работ, получая при этом личную выгоду. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, с марта по сентябрь 2025 года должностное лицо направляло военнослужащих для укладки брусчатки на объектах территориальной общины, где должны были работать сотрудники предприятия его знакомого.

Кроме того, во время отпуска он привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области и установке памятников на могилах родителей. При этом военные продолжали получать денежное довольствие по службе.

Выяснилось, что во время отпуска заместитель командира привлекал трех подчиненных к проведению ремонтных работ в собственном доме в Винницкой области, а также к установке памятников на могилах своих родителей – сообщили в ГБР.

Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). По ходатайству прокуроров он взят под стражу с возможностью внесения более 1 млн грн залога и отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас продолжается проверка относительно причастности фигуранта к другим аналогичным правонарушениям.

