Заступник командира військової частини на Львівщині використовував підлеглих для приватних робіт
Київ • УНН
На Львівщині заступник командира військової частини залучав підлеглих до ремонтно-будівельних робіт на об'єктах територіальної громади та у власному будинку. Йому повідомили про підозру у перевищенні влади та взяли під варту з можливістю внесення застави.
Прокурори та слідчі ДБР викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який залучав підлеглих до виконання приватних ремонтно-будівельних робіт, отримуючи при цьому особисту вигоду. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, з березня по вересень 2025 року посадовець спрямовував військовослужбовців для укладання бруківки на об’єктах територіальної громади, де мали працювати працівники підприємства його знайомого.
Обрання запобіжного заходу: ексмер Ірпеня Маркушин не прийшов до суду, засідання перенесли09.10.25, 17:41 • 3672 перегляди
Крім того, під час відпустки він залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині та встановлення пам’ятників на могилах батьків. При цьому військові продовжували отримувати грошове забезпечення за службою.
З’ясувалося, що під час відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до проведення ремонтних робіт у власному будинку на Вінниччині, а також до встановлення пам’ятників на могилах своїх батьків
Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення влади чи службових повноважень). За клопотанням прокурорів його взято під варту з можливістю внесення понад 1 млн грн застави та відсторонено від виконання службових обов’язків. Наразі триває перевірка щодо причетності фігуранта до інших аналогічних правопорушень.
Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях10.10.25, 15:55 • 9024 перегляди