1710 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
3964 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
6584 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
7584 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11245 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
16938 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
22562 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
21946 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
27837 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
15687 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Заступник командира військової частини на Львівщині використовував підлеглих для приватних робіт

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

На Львівщині заступник командира військової частини залучав підлеглих до ремонтно-будівельних робіт на об'єктах територіальної громади та у власному будинку. Йому повідомили про підозру у перевищенні влади та взяли під варту з можливістю внесення застави.

Заступник командира військової частини на Львівщині використовував підлеглих для приватних робіт

Прокурори та слідчі ДБР викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який залучав підлеглих до виконання приватних ремонтно-будівельних робіт, отримуючи при цьому особисту вигоду. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, з березня по вересень 2025 року посадовець спрямовував військовослужбовців для укладання бруківки на об’єктах територіальної громади, де мали працювати працівники підприємства його знайомого. 

Обрання запобіжного заходу: ексмер Ірпеня Маркушин не прийшов до суду, засідання перенесли09.10.25, 17:41 • 3672 перегляди

Крім того, під час відпустки він залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині та встановлення пам’ятників на могилах батьків. При цьому військові продовжували отримувати грошове забезпечення за службою.

З’ясувалося, що під час відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до проведення ремонтних робіт у власному будинку на Вінниччині, а також до встановлення пам’ятників на могилах своїх батьків 

– повідомили в ДБР.

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення влади чи службових повноважень). За клопотанням прокурорів його взято під варту з можливістю внесення понад 1 млн грн застави та відсторонено від виконання службових обов’язків. Наразі триває перевірка щодо причетності фігуранта до інших аналогічних правопорушень.

Корупція та зловживання у військових частинах: Офіс Генпрокурора розповів про викриття злочинів в кількох областях10.10.25, 15:55 • 9024 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Львівська область
Вінницька область