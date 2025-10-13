Заступник командира військової частини на Львівщині використовував підлеглих для приватних робіт

Прокурори та слідчі ДБР викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який залучав підлеглих до виконання приватних ремонтно-будівельних робіт, отримуючи при цьому особисту вигоду. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

За даними слідства, з березня по вересень 2025 року посадовець спрямовував військовослужбовців для укладання бруківки на об’єктах територіальної громади, де мали працювати працівники підприємства його знайомого.

Обрання запобіжного заходу: ексмер Ірпеня Маркушин не прийшов до суду, засідання перенесли

Крім того, під час відпустки він залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині та встановлення пам’ятників на могилах батьків. При цьому військові продовжували отримувати грошове забезпечення за службою.

З’ясувалося, що під час відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до проведення ремонтних робіт у власному будинку на Вінниччині, а також до встановлення пам’ятників на могилах своїх батьків