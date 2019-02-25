Замана ожидает безальтернативный арест - Матиос

"Сегодня начнется рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, который с санкции статьи 111 УКУ предусматривает безальтернативный арест", - отметил Матиос.

По его словам, суд над Заманой будет открытым, поэтому в ходе его общественность и следствие сможет приблизиться к причинам аннексии Крыма, а также начала вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей со стороны России.

"Мы надеемся, что расследуя эпизоды, в которых подозревается генерал-полковник Замана, мы сможем восстановить и максимально приблизить к тем реалиям, которые происходили, основания и причины захвата Крыма, а также оккупации частей Донецкой и Луганской областей", - добавил прокурор.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генштаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковнику Владимиру Замане.