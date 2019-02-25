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Замана ожидает безальтернативный арест - Матиос

Замана ожидает безальтернативный арест - Матиос

Киев  •  УНН

 • 8542 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Санкция статьи, по которой задержали сегодня утром бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана, предусматривает безальтернативный арест. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня начнется рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, который с санкции статьи 111 УКУ предусматривает безальтернативный арест", - отметил Матиос.

По его словам, суд над Заманой будет открытым, поэтому в ходе его общественность и следствие сможет приблизиться к причинам аннексии Крыма, а также начала вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей со стороны России.

"Мы надеемся, что расследуя эпизоды, в которых подозревается генерал-полковник Замана, мы сможем восстановить и максимально приблизить к тем реалиям, которые происходили, основания и причины захвата Крыма, а также оккупации частей Донецкой и Луганской областей", - добавил прокурор.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генштаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковнику Владимиру Замане.

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