Заману очікує безальтернативний арешт - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Санкція статті, за якою затримали сьогодні вранці колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману, передбачає безальтернативний арешт. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні розпочнеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, який за санкцією статті 111 ККУ передбачає безальтернативний арешт", - зазначив Матіос.
За його словами, суд над Заманою буде відкритим, тож у ході його громадськість і слідство зможе наблизитись до причин анексії Криму, а також початку збройної агресії на території Донецької і Луганської областей з боку Росії.
"Ми сподіваємось, що розслідуючи епізоди, в яких підозрюється генерал-полковник Замана, ми зможемо відновити і максимально наблизити до тих реалій, які відбувались, підстави і причини захоплення Криму, а також окупації частин Донецької і Луганської областей", - додав прокурор.
Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.
Йому вручили підозру на 80 аркушах.
До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.