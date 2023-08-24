Залужный сообщил американским чиновникам, что ВСУ находятся на пороге прорыва - WSJ

Детали

По данным издания официальные лица США и Украины в течение нескольких недель обсуждали стратегию и тактику контрнаступления Киева. Американские военные считают, что украинцы должны сконцентрировать свои силы, чтобы прорвать российскую оборону и выйти к Азовскому морю. Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским чиновником, возразил эту стратегию, ответив: "Вы не понимаете природу этого конфликта".

"Это не борьба с мятежниками. Это Курск", — добавил Залужный, имея в виду битву Второй мировой войны между Германией и ссср.

Также американские аналитики и украинские командиры считают, что украинские военные имеют шансы на успех в войне. Такого же мнения и сам Залужный, который отметил, что "украинские войска находятся на пороге прорыва".

Однако источники издания все же утверждают, что ВСУ все еще слишком рассредоточены для массированного наступления на юг. И также атаки украинских небольших подразделений на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей для ответа.

Напомним

Украинские военные на восточном фронте наступают южнее города Бахмут, Донецкой области.

Также на южном фронте Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имели успех в направлении Новопрокоповки.