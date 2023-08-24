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Залужний повідомив американським чиновникам, що ЗСУ перебувають на порозі прориву - WSJ

Київ • УНН

 • 3025996 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з неназваними американськими чиновниками прокоментував критику "повільних темпів" контрнаступу, заявивши, що українські сили перебувають на порозі прориву. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника, передає УНН.

Деталі

За даним видання офіційні особи США та України протягом кількох тижнів обговорювали стратегію та тактику контрнаступу Києва. Американські військові вважають, що українці повинні сконцентрувати свої сили, щоб прорвати російську оборону та вийти до Азовського моря. Однак Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з американським чиновником, заперечив цю стратегію, відповівши: "Ви не розумієте природу цього конфлікту".

"Це не боротьба з заколотниками. Це Курськ", — додав Залужний, маючи на увазі битву Другої світової війни між Німеччиною і срср.

Також американські аналітики та українські командири вважають, що українські військові мають шанси на успіх у війні. Такої ж думки і сам Залужний, який наголосив, що "українські війська перебувають на порозі прориву".

Проте джерела видання все ж стверджують, що ЗСУ все ще занадто розосереджені для масованого наступу на південь. І також атаки українських невеликих підрозділів на вузьких фронтах уповільнюють наступ і дають росіянам більше можливостей для відповіді.

Нагадаємо

Українські військові на східному фронті наступають південніше міста Бахмут, Донецької області.
Також на південному фронті Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мали успіх у напрямку Новопрокопівки. 

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