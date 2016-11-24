Привлечение иностранных инвестиций в газовой отрасли является приоритетом - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Привлечение иностранных партнеров является логичным шагом любой развивающейся страны. Более того, инвестиции в газодобывающую отрасль благоприятно сказываются и на деятельности связанных с ней отраслей. Об этом в интервью УНН рассказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.
"Привлечение иностранных партнеров является стратегическим приоритетом и логичным шагом любой развивающейся страны. Напомню, что инвестиции в газодобывающую отрасль благоприятно сказываются и на деятельности связанных с ней отраслей. Например, 1 млрд. грн инвестиций в отрасль приводит к росту ВВП на 2-3 млрд грн и более 1 тыс. рабочих мест.
Иностранные партнеры имеют доступ к значительным объемам более дешевого финансового капитала - то есть могут привлекать средства в больших объемах и по более низкой стоимости, поэтому эти компании могут брать на себя более значительные риски и могут инвестировать в более рисковые проекты чем украинские компании. Поэтому привлечение инвестиций имеет экономическое обоснование. Стоит отметить, что на данный момент многие иностранные компании имеют значительные свободные средства для инвестиций ", - сказал В.Кистион.
Кроме того, он отметил, что важно понимать - привлечение иностранных партнеров это не только привлечение денежных инвестиций, но и привлечение новых технологий и талантливых специалистов.
"Такая совокупность не только приведет к прямой финансовой выгоде, но и будет иметь синергетический эффект путем повышения доверия инвесторов к Украине", - добавил В.Кистион.
Напомним, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка .
А образование независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке .
Как сообщал УНН, по словам, члена-корреспондента НАН Украины, эксперта по вопросам нефтяного энергетики Дмитрия Егера, к разведке газовых месторождений в Украине целесообразно привлекать инвестора .