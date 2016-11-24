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Залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом – В.Кістіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Залучення іноземних партнерів є логічним кроком будь якої країни, що розвивається. Більш того, інвестиції у газовидобувну галузь сприятливо позначаються і на діяльності пов’язаних з нею галузей. Про це в інтерв’ю УНН розповів віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

Залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом – В.Кістіон

“Залучення іноземних партнерів є стратегічним пріоритетом та логічним кроком будь-якої країни, яка розвивається. Нагадаю, що інвестиції у газовидобувну галузь сприятливо позначаються і на діяльності пов’язаних з нею галузей. Наприклад, 1 млрд. грн інвестицій у галузь спричиняє зростання ВВП на 2-3 млрд грн та понад 1 тис. робочих місць.

Іноземні партнери мають доступ до значних обсягів більш дешевшого фінансового капіталу — тобто можуть залучати кошти у великих обсягах та за нижчою вартістю, саме тому ці компанії можуть брати на себе більш значні ризики та можуть інвестувати в більш ризикові проекти ніж українські компанії. Тому залучення інвестицій має економічне обґрунтування. Варто зазначити, що на даний момент багато іноземних компаній мають значні вільні кошти для інвестицій”, — сказав В. Кістіон.

Окрім того він зазначив, що важливо розуміти — залучення іноземних партнерів це не лише залучення грошових інвестицій, але й залучення нових технологій та талановитих фахівців.

“Така сукупність не лише призведе до прямої фінансової вигоди, але й матиме синергетичний ефект шляхом підвищення довіри інвесторів до України”, — додав В. Кістіон.

Нагадаємо, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

А утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку.

Як повідомляв УНН, за словами, члена-кореспондента НАН України, експерта з питань нафтового енергетики Дмитра Єгера, до розвідки газових родовищ в Україні доцільно залучати інвестора.

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