Залповый ливень в Одессе: за полчаса выпало 17 миллиметров осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня в Одессе в результате залпового ливня за полчаса выпало 17 миллиметров осадков, передает УНН со ссылкой на городской совет.
Детали
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, это опасное метеоявление 1 уровня.
По состоянию на 15:00 работали все насосные станции, по дорогам города обеспечена проезжаемость, городской электротранспорт работает.
Коммунальные службы большой очистки улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.
По состоянию на 15.30 из-за подтопления не работал трамвайный маршрут №20, а из-за падения дерева на контактную сеть – троллейбусный маршрут №7.