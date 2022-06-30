Залпова злива в Одесі: за півгодини випало 17 міліметрів опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні в Одесі внаслідок залпової зливи за півгодини випало 17 міліметрів опадів, передає УНН із посиланням на міську раду.
Деталі
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, це небезпечне метеоявище 1 рівня.
Станом на 15:00 працювали всі насосні станції, дорогами міста забезпечено проїжджуваність, міський електротранспорт працює.
Комунальні служби велик очищення вулиць та водоприймальних колодязів від сміття та мулу.
Станом на 15.30 через підтоплення не працював трамвайний маршрут № 20, а через падіння дерева на контактну мережу – тролейбусний маршрут №7.