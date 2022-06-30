Залпова злива в Одесі: за півгодини випало 17 міліметрів опадів

Деталі

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, це небезпечне метеоявище 1 рівня.

Станом на 15:00 працювали всі насосні станції, дорогами міста забезпечено проїжджуваність, міський електротранспорт працює.

Комунальні служби велик очищення вулиць та водоприймальних колодязів від сміття та мулу.

Станом на 15.30 через підтоплення не працював трамвайний маршрут № 20, а через падіння дерева на контактну мережу – тролейбусний маршрут №7.