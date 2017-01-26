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Железнодорожники установили на рельсы все семь вагонов сошли, что с рельсов

Железнодорожники установили на рельсы все семь вагонов сошли, что с рельсов

Киев • УНН

 • 7023 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Все семь вагонов, что сошли с рельсов на подъездном пути ст. Каменка, уже установлено на рельсы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".

 

"Последний вагон из тех, что сошли с рельсов, железнодорожники установили на рельсы в 15:40. Энергетики регионального филиала "Одесская железная дорога" вместе с ведомственной комиссией продолжают работать на месте происшествия. Часть участка обесточена. Электровозы направляются с опущенным токоприемником ", - сказано в сообщении.

В то же время, движение по главным путям железнодорожники открыли с 9:30.

Как сообщал УНН, из-за схода вагонов задерживаются 10 пассажирских поездов.

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