Железнодорожники установили на рельсы все семь вагонов сошли, что с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Все семь вагонов, что сошли с рельсов на подъездном пути ст. Каменка, уже установлено на рельсы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".
"Последний вагон из тех, что сошли с рельсов, железнодорожники установили на рельсы в 15:40. Энергетики регионального филиала "Одесская железная дорога" вместе с ведомственной комиссией продолжают работать на месте происшествия. Часть участка обесточена. Электровозы направляются с опущенным токоприемником ", - сказано в сообщении.
В то же время, движение по главным путям железнодорожники открыли с 9:30.
Как сообщал УНН, из-за схода вагонов задерживаются 10 пассажирских поездов.