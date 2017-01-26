Залізничники встановили на рейки всі сім вагонів, що зійшли з колії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Усі сім вагонів, що зійшли з рейок на під’їзній колії ст. Кам’янка, вже встановлено на рейки. Про це УНН повідомили у перс-службі “Укрзалізниці”.
“Останній вагон із тих, що зійшли з колії, залізничники встановили на рейки о 15:40. Енергетики регіональної філії „Одеська залізниця“ разом з відомчою комісією продовжують працювати на місці події. Частина ділянки знеструмлена. Електровози прямують з опущеним струмоприймачем”, — сказано в повідомленні.
Водночас, рух головними коліями залізничники відкрили з 9:30.
Як повідомляв УНН, через сходження вагонів затримуються 10 пасажирських поїздів.