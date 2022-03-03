Железнодорожные компании ЕС предлагают украинским беженцам бесплатный проезд

Детали

Граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию.

Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности.

Сейчас из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, которые отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.