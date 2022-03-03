Железнодорожные компании ЕС предлагают украинским беженцам бесплатный проезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Операторы поездов по всей Европе теперь предлагают бесплатный железнодорожный транспорт украинцам, которые вынуждены оставлять свои дома в поисках безопасности из-за кровавой войны, которую ведет Россия. Об этом УНН информирует со ссылкой на МВД.
Детали
Граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию.
Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности.
Сейчас из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, которые отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.