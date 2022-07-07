Оставил в Украине доказательства военных преступлений и свое селфи: полиция объявила подозрение оккупанту-мародеру
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальная объявила подозрение российскому военному-мародеру, участвовавшему в боевых действиях и грабившему жилье местных жителей на временно оккупированной территории города Ирпень, сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
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"Зацепкой для его установки стало его селфи, которое он собственноручно из-за неумения и неосведомленности случайно сделал фотоаппаратом Polaroid. Сейчас оставленная на месте преступления фотография является весомым доказательством в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Детали
По информации правоохранительных органов, злоумышленник – гражданин российской федерации, военнослужащий 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии (военная часть 32515) вс рф.
В ходе расследования уголовного производства удалось в полном объеме собрать доказательную базу причастности российского военного к преступлениям, которые он совершал во время оккупации г. Ирпень.
Потерпевшие и свидетели дали показания, что подозреваемый грабил квартиры местных жителей: присваивал их деньги, бытовую и компьютерную технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи.
Дополнение
Сообщили о подозрении трем российским военным, которые пытали и грабили людей в Черниговской области. По свидетельству одного из потерпевших, русские военные избивали его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а затем вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь.