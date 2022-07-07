Залишив в Україні докази військових злочинів і своє селфі: поліція оголосила підозру окупанту-мародеру

Цитата

"Зачіпкою для його встановлення стало його селфі, яке він власноруч через невміння і необізнаність випадково зробив фотоапаратом Polaroid. Зараз залишена на місці злочину світлина є вагомим доказом у кримінальному провадженні", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією правоохоронних органів, зловмисник - громадянин російської федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (військова частина 32515) зс рф.

В ході розслідування кримінального провадження вдалося у повному обсязі зібрати доказову базу причетності російського військового до злочинів, які він вчиняв під час окупації м. Ірпінь.

Потерпілі та свідки дали показання, що підозрюваний грабував квартири місцевих жителів: привласнював їх гроші, побутову та комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі.

Доповнення

Повідомили про підозру трьом російським військовим, які катували та грабували людей на Чернігівщині. За свідченнями одного з потерпілих, російські війсьокві били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.