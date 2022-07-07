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Залишив в Україні докази військових злочинів і своє селфі: поліція оголосила підозру окупанту-мародеру

Залишив в Україні докази військових злочинів і своє селфі: поліція оголосила підозру окупанту-мародеру

Київ • УНН

 • 169224 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Національна оголосила підозру російському військовому-мародеру, який брав участь у бойових діях та грабував помешкання місцевих жителів на тимчасово окупованій території міста Ірпінь, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Цитата

"Зачіпкою для його встановлення стало його селфі, яке він власноруч через невміння і необізнаність випадково зробив фотоапаратом Polaroid. Зараз залишена на місці злочину світлина є вагомим доказом у кримінальному провадженні", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією правоохоронних органів, зловмисник - громадянин російської федерації, військовослужбовець 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (військова частина 32515) зс рф.

В ході розслідування кримінального провадження вдалося у повному обсязі зібрати доказову базу причетності російського військового до злочинів, які він вчиняв під час окупації м. Ірпінь.

Потерпілі та свідки дали показання, що підозрюваний грабував квартири місцевих жителів: привласнював їх гроші, побутову та комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі.

Доповнення 

Повідомили про підозру трьом російським військовим, які катували та грабували людей на Чернігівщині. За свідченнями одного з потерпілих, російські війсьокві били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.

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