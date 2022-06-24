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Катували жителів Чернігівщини: трьом російським військовим оголосили підозру

Катували жителів Чернігівщини: трьом російським військовим оголосили підозру

Київ • УНН

 • 96936 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Повідомили про підозру трьом російським військовим, які катували та грабували людей на Чернігівщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

"У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка ці особи у групі з іншими військовими рф вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ. Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь", – ідеться у повідомленні.

За свідченнями одного з потерпілих, російські війсьокві били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.

Іншого потерпілого рашисти утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущалися і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину і використовували її для перевезення награбованого у місцевих мешканців майна.

"Жорстоке поводження загарбників з мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними показаннями свідків і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями", – зазначили в СБУ.

Окупантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб). Встановлюють особи інших військових рф, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення України.

Нагадаємо

Ідентифіковано дев'ятьох російських окупнтів, які влаштували "підвал смерті" в Ягідному на Чернігівщині.

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