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Пытали жителей Черниговской области: троим российским военным объявили подозрение

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Сообщили о подозрении трем российским военным, которые пытали и грабили людей в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу СБУ.

Детали

"В период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашевка эти лица в группе с другими военными рф врывались в дома мирных жителей и, угрожая расстрелом, требовали информацию о расположении личного состава и техники ВСУ. Не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и сами непосредственно участвовали в этом", – говорится в сообщении.

По показаниям одного из потерпевших, русские военные избивали его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а затем вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь.

Другого потерпевшего рашисты удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и избивали. Его мать пожилого возраста оккупанты держали в грузовом отделении автомобиля. Также захватчики отобрали у мужчины машину и использовали ее для перевозки награбленного у местных жителей имущества.

"Жестокое обращение захватчиков с мирным населением на оккупированных территориях подтверждено многочисленными показаниями свидетелей и потерпевших, которые узнали военных преступников по фотографиям", – отметили в СБУ.

Оккупантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, то есть жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц). Устанавливают лица других военных рф, причастных к совершению преступлений против мирного населения Украины.

Напомним

Идентифицировали девять российских оккупнтов, которые устроили "подвал смерти" в Ягодном Черниговской области

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