Останутся навсегда: президент "ПСЖ" рассказал о судьбе лидеров клуба

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53209 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74106 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110382 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145901 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196075 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193656 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280015 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328347 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157901 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143180 просмотра

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Останутся навсегда: президент "ПСЖ" рассказал о судьбе лидеров клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент участника четвертьфинала Лиги чемпионов парижского “ПСЖ” — Нассер Аль-Хелайфи, прокомментировал выход команды в данной стадии, а также рассказал о будущем звездных нападающих коллектива — Килиана Мбаппе и Неймара, передает УНН со ссылкой на “L’Équipe”.

Цитата

“Здорово, что мы снова вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тот “камбэк” “Барселоны” остался в истории, мы о нем забыли. И сейчас сумели выбить замечательного соперника. Что касается вопроса по контрактам Мбаппе и Неймара, то оба навсегда останутся в “ПСЖ”, — заявил Аль-Хелаифи.

Детали

Мбаппе в этом сезоне сыграл 33 поединка и забил в них 26 мячей при 9 ассист. Неймар в 18 матчах отличился 13 раз при 6 ассистов.

Что предшествовало этому

Ничья в игре с “Барселоной” вывела “ПСЖ” в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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