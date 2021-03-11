Залишаться назавжди: президент “ПСЖ” розповів про долю лідерів клубу

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“Здорово, що ми знову вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Той “камбек” “Барселони” залишився в історії, ми про нього забули. І зараз зуміли вибити чудового суперника. Що стосується питання по контрактах Мбаппе і Неймара, то обидва назавжди залишаться в “ПСЖ”, — заявив Аль-Хелаїфі.

Деталі

Мбаппе цього сезону відіграв 33 поєдинки і забив у них 26 м’ячів при 9 асистах. Неймар у 18 матчах відзначився 13 разів при 6 асистах.

Що передувало цьому

Нічия у грі з “Барселоною” вивела “ПСЖ” до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.