Залишаться назавжди: президент “ПСЖ” розповів про долю лідерів клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів паризького “ПСЖ” — Нассер Аль-Хелайфі, прокоментував вихід команди до даної стадії, а також розповів стосовно майбутнього зіркових нападників колективу — Кіліана Мбаппе та Неймара, передає УНН з посиланням на “L’Équipe”.
Цитата
“Здорово, що ми знову вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Той “камбек” “Барселони” залишився в історії, ми про нього забули. І зараз зуміли вибити чудового суперника. Що стосується питання по контрактах Мбаппе і Неймара, то обидва назавжди залишаться в “ПСЖ”, — заявив Аль-Хелаїфі.
Деталі
Мбаппе цього сезону відіграв 33 поєдинки і забив у них 26 м’ячів при 9 асистах. Неймар у 18 матчах відзначився 13 разів при 6 асистах.
Що передувало цьому
Нічия у грі з “Барселоною” вивела “ПСЖ” до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.