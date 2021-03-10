Нічия у грі з “Барселоною” вивела “ПСЖ” до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. “Парі Сен-Жермен” провів домашній поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із каталонською “Барселоною”, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
В середині тайму господарі заробили право на пробиття 11-метровог удару, який успішно забив Мбаппе. Через шість хвилині Ліонель Мессі зрівняв рахунок з передачі Педрі. В компенсований час аргентинець не зумів забити з пенальті. Як наслідок 1:1.
Перша гра закінчилася впевненим виграшем “ПСЖ” 4:1, тому далі по турнірній сітці прямують парижани.
Варто нагадати
Першими учасниками чвертьфіналу стали “Боруссія” та "Порту".