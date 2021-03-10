Ничья в игре с “Барселоной” вывела “ПСЖ” в четвертьфинал Лиги чемпионов

Детали

В середине тайма хозяева заработали право на пробитие 11-метрового удара, который успешно забил Мбаппе. Шесть минуте Лионель Месси сравнял счет с передачи Педри. В компенсированное время аргентинец не сумевший забить с пенальти. В результате 1:1.

Первая игра закончилась уверенным выигрышем “ПСЖ” 4:1, поэтому далее по турнирной сетке направляются парижане.

Стоит напомнить

Первыми участниками четвертьфинала стали “Боруссия” и “Порту” .