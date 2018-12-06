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Закрытие железнодорожных касс: дополнительных не открыли

Киев • УНН

 • 21939 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Южном железнодорожном вокзале не открыли дополнительные кассы после закрытия касс на бульваре Тараса Шевченко несмотря на объявление о переносе, сообщает корреспондент УНН.

Закрытие железнодорожных касс: дополнительных не открыли

Несмотря на то, что в объявлении, которое находится на дверях помещения бывших касс, говорится о переносе касс на Южный вокзал, в самом помещении южного вокзала дополнительных окошек не открыли.

"Это все кассы что вы видите. Вот работают с 37 по 48", - сообщила дежурная Южного вокзала.

Так, в помещении на бул. Шевченко было 37 окошек, а на Южном вокзале работают только 11.

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После закрытия железнодорожных касс на бул. Т. Шевченко на входе в помещение разместили объявления в котором говорится, что новые кассы должны появиться на Южном вокзале.

"Уважаемые пассажиры, кассы предварительной продажи работают по адресу площадь Вокзальная 1 (Южный вокзал-ред.)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на вокзале появилась VIP-комната для пассажиров экспресса "Киев-Борисполь".

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