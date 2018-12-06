Закриття залізничних кас: додаткові не відкрили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Південному залізничному вокзалі не відкрили додаткові каси після закриття кас на бульварі Тараса Шевченка попри оголошення про перенос, повідомляє кореспондент УНН.
Попри те, що в оголошенні, яке знаходиться на дверях приміщення колишніх кас, йдеться про перенос кас на Південний вокзал, у самому приміщенні південного вокзалу додаткових віконець не відкрили.
"Це всі каси що ви бачите. Ось працюють з 37 по 48", - повідомила чергова Південного вокзалу.
Так, у приміщені на бул. Шевченка було 37 віконець, а на Південному вокзалі працюють лише 11.
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Після закриття залізничних кас на бул. Т. Шевченко на вході до приміщення розмістили оголошення у якому йдеться, що нові каси мають з'явитися на Південному вокзалі.
"Шановні пасажири, каси попереднього продажу працюють за адресою площа Вокзальна 1 (Південний вокзал - ред.)", - йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, на вокзалі з’явилася VIP-кімната для пасажирів експресу "Київ-Бориспіль".