Залізничні каси сьогодні працюватимуть на годину довше
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Розпродаж квитків на поїзди після 20 грудня триває у касах “Укрзалізниці”, роботу яких продовжено до 22:00. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“„Укрзалізниця“ збільшила тривалість роботи квиткових кас вокзалу станції Київ-Пасажирський до 22:00”, — йдеться у повідомленні.
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Сьогодні в такому режимі на столичному вокзалі працюватиме 31 каса для придбання проїзних документів на період зимових свят.
5 грудня “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. Після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди Укрзалізниця почне продаж проїзних документів на додаткові. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30.
Як повідомляв УНН, сервер “Укрзалізниці” з онлайн-продажу квитків досі не працює. 4 грудня пасажири обвалили сервер “Укрзалізниці” через ажіотаж на квитки.
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