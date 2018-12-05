Железнодорожные кассы сегодня будут работать на час дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Распродажа билетов на поезда после 20 декабря проходит в кассах “Укрзализныци”, работу которых продлили до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“„Укрзализныця“ увеличила продолжительность работы билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский до 22:00”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выходные дни в декабре: сколько отдыхать украинцы
Сегодня в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса для приобретения проездных документов на период зимних праздников.
5 декабря “Укрзализныця” открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. После реализации всех билетов на круглогодичные поезда "Укрзализныця" начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что в этом праздничном сезоне таких будет назначено не менее 30.
Как сообщал УНН, сервер “Укрзализныци” по онлайн-продаже билетов до сих пор не работает. 4 декабря пассажиры обвалили сервер “Укрзализныци” из-за ажиотажа на билеты.
Ранее в Мининфраструктуры рассказали, когда выгоднее покупать билеты на поезд.