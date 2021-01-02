Закрытые из-за пандемии чешские горнолыжные курорты, подверглись штурму туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Чешские горнолыжные центры, которые официально закрыты, штурмуют любители зимнего отдыха. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Radio Prague.
Несмотря на то что официально горнолыжные центры в Чехии с 27 декабря закрыты из-за пандемии коронавируса, туда в последние дни устремляются сотни любителей зимнего отдыха.
“В настоящее время запрещена работа лыжных подъемников. Нарушителям, как владельцам, так и лыжникам, при пользовании подъемником грозит штраф. Вместо них лыжники зачастую используют собственные автомобили. Местная администрация предупреждает, что десятки автомобилей, которые ездят по горе вверх и вниз, загрязняют окружающую среду”, — сообщает Radio Prague.
Сообщается, что приезжим администрация горнолыжных центров сообщают, что они нарушают постановление правительства, но фактически отдыхать не запрещают.
Напомним, в конце декабря Чехия зафиксировала рекордно число заболевших за сутки — более 16 тысяч человек.